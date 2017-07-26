Сколько платят за травмы игроков в Англии? В Великобритании провели уникальное исследование

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Больше всех средств потратил «Манчестер Сити»: каждая из 30 травм его футболистов обошлась этому клубу в среднем в 611 204 фунта, сообщает британское страховое агентство JLT Specialty. Такие высокие траты объясняются в том числе большими зарплатами игроков «Сити», а также тем, что из строя выбывали многие ведущие футболисты, включая Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга, Лероя Сане, Бакари Санья, Габриэла Жезуса, Венсана Компани.

Больше всего травм получили игроки «Сандерленда» — 58. Каждый из матчей этой команды пропускали как минимум три футболиста. У чемпиона Англии «Челси» этот показатель намного ниже — в среднем 1,66. Всего в ходе сезона-2016/17 было получено 713 травм.

Хуже всего ситуация со здоровьем у игроков в возрастных категориях до 21 года и 21−25 лет. Анализ, проведенный начиная с 2011 года, показал, что в среднем в каждом сезоне серьезные повреждения выводили таких футболистов на срок 45 дней и 43 дня соответственно.

Больше других травмам подвержены защитники и нападающие. Но у вратарей они самые серьезные и требующие наиболее долгого лечения. (Александр БОБРОВ).