«Халл» купил 20-летнего вратаря у клуба из третьего английского дивизиона

20-летний футболист подписал контракт с «тиграми» на один год с опцией пролонгации соглашения ещё на один сезон, информирует официальный сайт «Халл Сити».

Клубы договорились не разглашать сумму сделки. Бертон начнёт сезон в молодёжной команде «Халл Сити» U23.

«Шрусбери Таун» выступает в Первой лиге (третий по силе дивизион чемпионата Англии) и в прошлом году занял 18-е место среди 24 команд. Бертон вызывался в юношеские сборные Англии U16, U17 и U18.