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26 июля 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»

По итогам жеребьёвки стал известен календарь матчей чемпионата Италии в сезоне-2017/18, сообщает Football Italia.

По итогам жеребьёвки стал известен календарь матчей чемпионата Италии в сезоне-2017/18 сообщает Football Italia. Увеличить
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В матче первого тура Серии А действующий чемпион страны «Ювентус» встретится на своём поле с «Кальяри», «Рома» отправится на выезд с «Аталантой», «Милан» сыграет в гостях с «Кротоне», а «Интер» встретится с «Фиорентиной».

Полностью календарь всех матчей 1-го тура чемпионата Италии:

«Аталанта» — «Рома».

«Болонья» — «Торино».

«Кротоне» — «Милан».

«Верона» — «Наполи».

«Интер» — «Фиорентина».

«Ювентус» — «Кальяри».

«Лацио» — СПАЛ.

«Сампдория» — «Беневенто».

«Сассуоло» — «Дженоа».

«Удинезе» — «Кьево».

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