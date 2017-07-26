Статистика матчей 15-го тура Премьер-Лиги

Премьер-Лига

15-й тур



3 июня



«Тобол» — «Кайсар» 0:0 (0:0)

Предупреждения: Нтибазонкиза Саиджи 12, Жахаев Айбол 29, Жарынбетов Самат 45+1, Жакупов Тимур 54, Граф Иван 60

«Тобол»: Непогодов Дмитро, Деспотович Джордже, Жулпа Артурас, Кассай Фернандер Пауль Христиан, Савич Душан, Джалилов Рауль, Дмитренко Виктор, Жакупов Тимур, Жарынбетов Самат, Мухутдинов Альмир (к), Щеткин Алексей

Резерв: Павлов Станислав, Главина Денис, Шубаев Жаслан, Эльмурзаев Темирлан, Жангылышбай Тохтар

«Кайсар»: Григоренко Александр, Аржанов Володимир (Мулдаров Алексей 90+5), Граф Иван, Камара Джон Банколе, Курьор Матиас (Алтынбеков Елжас 88), Ламанж Абдель Азиз, Нтибазонкиза Саиджи, Байжанов Максат (к), Евстигнеев Дмитрий, Коробкин Валерий, Жахаев Айбол

Резерв: Исламкулов Марсель, Горячий Евгений, Кукеев Жамбыл, Нарзилдаев Думан, Сахалбаев Руслан, Рустемов Ерболат

Судьи: Александр Алиев, Александр Павлов, Нурлан Джаспенов (все — Алматы)

Резервный судья: Санжар Искаков (Костанай)

03 июня, 2017, 16:00. п. Затобольск, стадион «Затоболец». 2000 зрителей.



«Ордабасы» — «Тараз» 3:0 (2:0)

Голы: Тунгышбаев Еркебулан 5 (1:0), Нургалиев Азат 13 (2:0), Гогуа Гогита 86 (3:0)

Предупреждения: Кожамберды Жакып 35, Шадманов Бекзат 56

«Ордабасы»: Бекбаев Алмат, Диакате Абдулай, Бочаров Никита (Жумаханов Самат 88), Ковальчук Кирило (Йорданов Преслав 90+1), Фонтанелло Пабло, Нусербаев Танат, Нургалиев Азат (к), Смаков Самат, Ерланов Темирлан, Толебек Мардан, Тунгышбаев Еркебулан (Гогуа Гогита 80)

Резерв: Нурмухаметов Рамиль, Абдулин Ренат, Адырбеков Талгат, Аширбеков Кайрат, Бейсенов Бекзат, Кожабаев Бакдаулет

«Тараз»: Бабаханов Джурахон, Диара Мохамед Ламина, Шипицин Евгений, Горбанец Андрей, Морис Жан-Эд, Миюшкович Неманья, Шадманов Бекзат (Эргашев Давронжон 60), Зайнутдинов Бактиер (Азовский Максим 53), Амирханов Максат (к), Таубай Абзал, Кожамберды Жакып (Сейдахмет Еркебулан 79)

Резерв: Логиновский Владимир, Фещук Максим, Мухаметшин Руслан, Молтусинов Антон, Нуралы Мадияр

Судьи: Тимур Кумашев, Алибек Аубакиров (оба — Астана), Серик Кошкаров (Алматы)

Резервный судья: Фуркат Атажанов (Шымкент)

03 июня, 2017, 18:00. г. Шымкент, стадион «Намыс». 3000 зрителей.



«Астана» — «Атырау» 4:0 (1:0)

Голы: Кабананга Джуниор 22 (1:0), Граховац Срджан с пенальти 62 (2:0), Твумаси Патрик 66 (3:0), Кабананга Джуниор 73 (4:0)

Предупреждения: Хайруллин Марат 41, Сулей Алишер 79, Сапаров Алтынбек 87

«Астана»: Мокин Александр, Аничич Марин, Шитов Игорь, Кабананга Джуниор, Ллуллаку Аздрен (Твумаси Патрик 63), Граховац Срджан, Шомко Дмитрий (к), Бейсебеков Абзал, Постников Евгений, Мужиков Серикжан (Жалмукан Дидар 76), Муртазаев Роман (Логвиненко Юрий 71)

Резерв: Эрич Ненад, Жакипбаев Мади, Наджарян Геворг, Прокопенко Владислав, Сагнаев Султан, Жунусов Абай

«Атырау»: Пасеченко Андрей, Двалишвили Владимир, Лобжанидзе Уча (Сулей Алишер 46), Обшивач Юре, Максимович Новица, Мажитов Даурен, Калмуратов Куаныш, Абдрахманов Эльдар (Коробов Захар 70), Ли Виталий (Джокич Йован 20), Сапаров Алтынбек, Хайруллин Марат (к)

Резерв: Калменов Нурболат, Саломов Шавкат, Жагоров Наурызбек, Эсатов Руслан, Кайраллиев Даурен, Маров Алексей

Судьи: Алексей Бобров (Караганда), Евгений Бельский (Тараз), Евгений Попов (Усть-Каменогорск)

Резервный судья: Елеш Кусаинов (Астана)

Дополнительные ассистенты судей: Булат Сариев (Уральск), Рустам Омаров (Алматы)

03 июня, 2017, 18:00. г. Астана, стадион «Астана Арена». 4500 зрителей.



«Кайрат» — «Шахтёр» 4:1 (3:0)

Голы: Гоу Жерар 1 (1:0), Исламхан Бауыржан 37 (2:0), Гоу Жерар 39 (3:0), Турысбек Бауыржан 82 (4:0), Стоянович Милан 86 (4:1)

Предупреждения: Жуков Георгий 31

«Кайрат»: Плотников Владимир, Исаэль Барбоза (Аршавин Андрей 10), Гоу Жерар (Турысбек Бауыржан 72), Иличевич Иво, Элек Акош (Арзо Ампоста Сесар 68), Вороговский Ян, Ахметов Елдос, Суюмбаев Гафуржан, Куат Исламбек, Жуков Георгий, Исламхан Бауыржан (к)

Резерв: Покатилов Стас, Анене Чума Энеке Уче, Рудосельский Тимур, Куантаев Ермек, Балтабаев Ойбек, Бакаев Михаил

«Шахтёр»: Шацкий Игорь, Стоянович Милан, Станоевич Марко, Васильев Владислав, Габышев Михаил, Скорых Сергей, Таттыбаев Айдос (Аллегриа Алессио 69), Тажимбетов Дауренбек (Кадио Дидиер Борис 51), Тарасов Евгений (к), Шахметов Марат, Алимбаев Руслан (Омиртаев Оралхан 53)

Резерв: Багинский Ярослав, Айегбуси Олукореде, Путинцев Вячеслав, Хайруллин Ринат

Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Серик Жаппасбаев, Галымжан Айжигитов (оба — Кызылорда)

Резервный судья: Айдын Рахимбаев (Алматы)

03 июня, 2017, 19:00. г. Алматы, стадион «Центральный». 6500 зрителей.



«Иртыш» — «Окжетпес» 0:0 (0:0)

Предупреждения: Недашковский Олег 62, Живкович Стефан 87, Стаменкович Саша 90+4

Иртыш: Лория Давид (к), Фонсека Да Касто Фернандес Карлос Мануэл, Живкович Стефан, Родриго Антонио До Нассименто, Ткачук Евгений, Двали Лаша, Фофана Беко Исмаел (Бандо Нганбе Серж 76), Гетериев Казбек (Жумаскалиев Нурбол 78), Воротников Илья (Есимов Руслан 87), Дарабаев Аслан, Шабалин Павел

Резерв: Калмыков Никита, Джа Джедже Франк, Попов Артём, Чернышов Владислав, Кислицын Александр, Алиев Пиралы

«Окжетпес»: Стаменкович Саша (к), Хорват Лукас Марио, Струков Сергей (Козлов Александр 82), Федин Максим (Сламбеков Демиат 90+1), Недашковский Олег, Куксин Антон, Юрин Игорь, Досмагамбетов Тимур, Марочкин Александр, Волков Виталий, Шафф Сергей (Даиров Нурлан 87)

Резерв: Голубничий Михаил, Аяганов Алибек, Нургалиев Еркебулан, Цой Данил, Кейлер Сергей, Абилгазы Султан

Судьи: Георгий Чеховский, Сергей Попов (оба — Астана), Дмитрий Филоненко (Тараз)

Резервный судья: Григорий Московченко (Павлодар)

03 июня, 2017, 19:00. г. Павлодар, стадион «Центральный». 3200 зрителей.



26 июля



«Акжайык» — «Актобе» 2:2 (0:1)

Голы: Шимкович Томаш 24 (0:1), Ерсалимов Азат 50 (1:1), Нейн Еоне Джозеф Филс 80 (1:2), Говедарица Предраг 90+5 (2:2)

Предупреждения: Перцух Юрий 57, Сапанов Мирам 73, Шестаков Кирилл 73, Зенькович Игорь 77, Шмидт Дмитрий 83, Николич Йован 90, Обрадович Марко 90

«Акжайык»: Толебаев Денис, Говедарица Предраг, Коронель Ортиз Фредди Хавьер (Аренас Дельгадо Хуан Мануель 60), Николич Йован, Дудченко Константин, Антипов Иван (Тапалов Еркин 67), Перцух Юрий, Шабаев Андрей (Зулфикаров Абылхаир 87), Шмидт Дмитрий, Сапанов Мирам (к), Ерсалимов Азат

Резерв: Котляр Вячеслав, Сапарбекулы Шынгыс, Аяганов Алибек, Болатов Адилет

«Актобе»: Сидельников Андрей (к), Воловик Олександр, Шимкович Томаш (Шурыгин Антон 90+4), Нейн Еоне Джозеф Филс, Обрадович Марко, Фог-Поррье Жереми (Муарем Муарем 56), Колчак Кристиан, Айтбаев Берик (Жумагали Саят 51), Зенькович Игорь, Шестаков Кирилл, Валиуллин Руслан

Резерв: Отарбаев Самат, Савич Душан, Саулет Ардак, Какимов Асланбек, Жунусов Абай

Судьи: Айдын Рахимбаев (Алматы), Анатолий Ходин (Атырау), Валерий Гусев (Кокшетау)

Резервный судья: Болат Карлибаев (Уральск)

26 июля, 2017, 19:00. г. Уральск, стадион им. П. Атояна. 2000 зрителей.