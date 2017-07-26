Шабалин вернулся в общую группу
Полузащитник павлодарского «Иртыша» Павел Шабалин восстановился после травмы спины и вернулся в общую группу.
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Видимо, что-то случилось...
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Шабалин провел сегодняшнюю тренировку наравне со своими партнерами. Ранее сообщалось, что воспитанник аксуского футбола на одном из занятий получил повреждение спины и тренировался по индивидуальной программе.
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