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26 июля 2017, 20:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович презентовал купюру номиналом в 1000 крон со своим изображением

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович на своей странице в социальной сети «Инстаграм» презентовал купюру номиналом в 1000 крон.

На банкноте изображён сам футболист.

«У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я», — добавил Ибрагимович в комментарии к фотографии.

Купюру нельзя использовать в свободном обороте, поскольку она является работой фотографа Бинго Римера.

Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы и находится в статусе свободного агента.

Манчестер Юнайтед
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