Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в команду которого в понедельник перешёл из «Монако» защитник Бенжамен Менди, довёл до € 998,4 млн трансферных затрат за свою карьеру, сообщает Marca.
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Самым дорогим трансфером в командах под руководством 46-летнего специалиста стал переход форварда Златана Ибрагимовича в 2009 году из «Интера» в «Барселону» за € 69,5 млн.
Менди, за которого англичане заплатили € 57 млн, занял в списке самых дорогих приобретений Гвардиолы второе место, третье — трансфер защитника Джона Стоунса из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за € 55,6 млн.
В «Манчестер Сити» Гвардиола уже приобрёл игроков на сумму € 453 млн. Это больше, чем в его предыдущих командах — «Барселоне» (€ 341,5 млн) и «Баварии» (€ 203,9 млн).
Гвардиола работал главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год, затем с 2013 по 2016 год работал в «Баварии», а с 2016-го стал наставником «Манчестер Сити».
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