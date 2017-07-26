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26 июля 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в команду которого в понедельник перешёл из «Монако» защитник Бенжамен Менди, довёл до € 998,4 млн трансферных затрат за свою карьеру, сообщает Marca.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> в команду которого в понедельник перешёл из Монако защитник <span class=error>Бенжамен</span> <span class=error>Менди</span> довёл до € 9984 млн трансферных затрат за свою карьеру сообщает Marca. Увеличить
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Самым дорогим трансфером в командах под руководством 46-летнего специалиста стал переход форварда Златана Ибрагимовича в 2009 году из «Интера» в «Барселону» за € 69,5 млн.

Менди, за которого англичане заплатили € 57 млн, занял в списке самых дорогих приобретений Гвардиолы второе место, третье — трансфер защитника Джона Стоунса из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за € 55,6 млн.

В «Манчестер Сити» Гвардиола уже приобрёл игроков на сумму € 453 млн. Это больше, чем в его предыдущих командах — «Барселоне» (€ 341,5 млн) и «Баварии» (€ 203,9 млн).

Гвардиола работал главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год, затем с 2013 по 2016 год работал в «Баварии», а с 2016-го стал наставником «Манчестер Сити».

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