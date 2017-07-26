19-летний игрок «Метца» перешёл в «Ренн», несмотря на вариант с «Барселоной»
Полузащитник «Метца» Исмаила Сарр продолжит карьеру в «Ренне».
19-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года, информирует официальный сайт «Ренна».
По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 17 млн. Сарр сообщил, что им интересовалась «Барселона», но он посчитал, что ещё не готов к переходу в
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Сарр провёл 31 матч (20 — с первых минут), в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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