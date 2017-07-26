Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара
Руководство «Барселоны» было предупреждено о возможном уходе нападающего Неймара в «ПСЖ» в начале июля, но никак на это не реагировало, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, люди, которые общаются с Неймаром и его отцом, а также имеют связи с
Разговор между президентом «Барселоны» и Неймаром состоялся только после возвращения игрока из отпуска, когда в прессу просочились сведения о трансфере. В этот промежуток времени отец форварда вёл активные переговоры с парижанами и достиг с ними предварительной договорённости о переходе игрока. В разговоре с главой
Ранее сообщалось, что нападающий согласовал с парижанами контракт с зарплатой € 30 млн в год.
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