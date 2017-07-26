Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара

По сведениям источника, люди, которые общаются с Неймаром и его отцом, а также имеют связи с сине-гранатовыми, обращались к руководителям «Барсы» и предупреждали их о контактах с «ПСЖ» и риске ухода футболиста. Тем не менее каталонцы не придали значения их словам, поскольку не допускали и мысли о том, что парижане решат отдать за бразильца € 222 млн, прописанные в контракте.



Разговор между президентом «Барселоны» и Неймаром состоялся только после возвращения игрока из отпуска, когда в прессу просочились сведения о трансфере. В этот промежуток времени отец форварда вёл активные переговоры с парижанами и достиг с ними предварительной договорённости о переходе игрока. В разговоре с главой сине-гранатовых Неймар не стал заверять, что останется в клубе, и после этого каталонцы забили тревогу. Игрока пытались уговорить остаться его партнёры, тренеры и руководители. Поначалу им показалось, что у них это получилось, однако сейчас переход Неймара в «ПСЖ» выглядит всё более вероятным.



Ранее сообщалось, что нападающий согласовал с парижанами контракт с зарплатой € 30 млн в год.