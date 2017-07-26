«Атырау» — «Окжетпес» 2:1 (1:0)

Голы: Хайруллин 12 (1:0), Абдрахманов 77 (2:0), Булешев 80 (2:1).



Хозяева поля сразу же завладели инициативой и постарались забить быстрый гол. Уже на 3-й минуте нефтяники соорудили весьма опасный корнер, но в завершающей стадии были неточны. На 12-й минуте гол все-таки состоялся. Марат Хайруллин, основной диспетчер «Атырау», на сей раз выступил в качестве «наконечника» атаки. Приняв мяч, полузащитник с разворота пробил левой, да так, что мяч по нисходящей траектории влетел в ворота под самую перекладину..



После забитого гола хозяева продолжили «плести кружева» на подступах к штрафной синегорцев. Было немало попыток доставить мяч и верхом, и острыми передачами низом, но голевых моментов по большому счету не было..



С началом второго тайма «Окжетпес» чаще стал идти вперед. Но и нефтяники не сидели сложа руки, и старались развить свое преимущество. Как всегда, «дирижировал» атаками «Атырау» Хайруллин, на передачи которого старались откликнуться Двалишвили и Нурыбеков, а потом и вышедший на замену Тажимбетов..



На 77-й минуте встречи хозяева удвоили счет. Абдрахманов, подключившись к атаке, решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч скакнул о газон и влетел в сетку ворот..



Но через две минуты синегорцы сократили разрыв в счете. Последовала подача с углового, и вышедший на замену Алибек Булешев трансформировал пас в гол, забив тем самым свой 99-й гол в чемпионатах Казахстана..



Последние несколько минут матча хозяева уже больше думали об удержании счета, а синегорцы старались спасти игру. Уже в компенсированное время вышедший на замену Сергей Шафф мог сравнять счет, но после его опаснейшего удара здорово сыграл Пасеченко. Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый счет — 2:1 в пользу «Атырау».