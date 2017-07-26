Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30502558/
26 июля 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Атырау» — «Окжетпес» 2:1

Кокшетауский «Окжетпес» уступил в гостях «Атырау» в матче Премьер-Лиги.

Кокшетауский Окжетпес уступил в гостях <span class=error>Атырау</span> в матче <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Атырау» — «Окжетпес» 2:1 (1:0)
Голы: Хайруллин 12 (1:0), Абдрахманов 77 (2:0), Булешев 80 (2:1).

Хозяева поля сразу же завладели инициативой и постарались забить быстрый гол. Уже на 3-й минуте нефтяники соорудили весьма опасный корнер, но в завершающей стадии были неточны. На 12-й минуте гол все-таки состоялся. Марат Хайруллин, основной диспетчер «Атырау», на сей раз выступил в качестве «наконечника» атаки. Приняв мяч, полузащитник с разворота пробил левой, да так, что мяч по нисходящей траектории влетел в ворота под самую перекладину..

После забитого гола хозяева продолжили «плести кружева» на подступах к штрафной синегорцев. Было немало попыток доставить мяч и верхом, и острыми передачами низом, но голевых моментов по большому счету не было..

С началом второго тайма «Окжетпес» чаще стал идти вперед. Но и нефтяники не сидели сложа руки, и старались развить свое преимущество. Как всегда, «дирижировал» атаками «Атырау» Хайруллин, на передачи которого старались откликнуться Двалишвили и Нурыбеков, а потом и вышедший на замену Тажимбетов..

На 77-й минуте встречи хозяева удвоили счет. Абдрахманов, подключившись к атаке, решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч скакнул о газон и влетел в сетку ворот..

Но через две минуты синегорцы сократили разрыв в счете. Последовала подача с углового, и вышедший на замену Алибек Булешев трансформировал пас в гол, забив тем самым свой 99-й гол в чемпионатах Казахстана..

Последние несколько минут матча хозяева уже больше думали об удержании счета, а синегорцы старались спасти игру. Уже в компенсированное время вышедший на замену Сергей Шафф мог сравнять счет, но после его опаснейшего удара здорово сыграл Пасеченко. Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый счет — 2:1 в пользу «Атырау».

Атырау
Новости Матчи Состав
Окжетпес
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»