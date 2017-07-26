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26 июля 2017, 19:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бьельса пел песню о любви на представлении перед игроками «Лилля», стоя на стуле

Новый главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса на представлении перед футболистами и тренерским штабом команды исполнил песню о любви на испанском языке.

62-летний аргентинский специалист, который возглавил французский клуб в конце мая, исполнил песню за командным ужином, стоя на стуле. Игроки и тренерский штаб «Лилля» встретили аплодисментами оригинальный способ наставника представиться перед командой.

По итогам минувшего розыгрыша французской Лиги 1 «Лилль» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 38 матчах.

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