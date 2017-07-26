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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30502159/
26 июля 2017, 19:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В женском чемпионате Мексики в контрактах прописывают запрет на беременность

Футбольная организация FARE, которая борется против расизма и ксенофобии, обратила внимание на некоторые из пунктов в контрактах футболисток женской лиги Мексики.

Об этом сообщается на сайте FARE.

Мексиканская газета La Jornada опубликовала детали контрактов 16 клубов лиги с футболистками. Игроков просят подписать обязательство не забеременеть во время контракта, также условия контракта налагают запрет на однополые отношения среди игроков.

Для игроков в лиге также была установлена ​​месячная зарплата в размере € 112 евро (2,5 тыс. мексиканских песо).
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