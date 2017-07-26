FA будет дисквалифицировать игроков минимум на 5 лет за нападение на арбитров
Футбольная ассоциация Англии (FA) с сезона-2017/18 ужесточит наказания за противоправные действия в отношении официальных лиц матчей, сообщает Sky Sports.
По информации журналиста издания Брайана Суонсона, со следующего сезона FA будет автоматически наказывать игроков минимальной дисквалификацией на пять лет за нападение на арбитров встречи. За каждый физический контакт с рефери футболистов будут наказывать дисквалификацией на 84 дня и штрафом в £ 100 (около € 112), а за угрозы в адрес арбитра — дисквалификацией на 56 дней или шесть матчей и минимальным штрафом в £ 50 (около € 56).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter