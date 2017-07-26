Гол Говедарицы на 96-й минуте отнял победу у «Актобе»
В перенесенном матче 15-го тура
Премьер-Лиги уральский «Акжайык» дома сыграл вничью с «Актобе» — 2:2, пишет Sports.kz.
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На гол со штрафного от Томаша Шимковича, забитый в первом тайме, во втором ответил Азат Ерсалимов, следующий мяч провел Джозеф Нейн, а последний на 96-й Предраг Говедарица.
Теперь у «Актобе» 18 очков и он выходит на девятое место, «Акжайык» с 16 баллами идет последним.
«Акжайык» — «Актобе» 2:2 (0:1)
Голы: Шимкович 24 (0:1), Ерсалимов 50 (1:1), Нейн 80 (1:2), Говедарица 90+6 (2:2).
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