Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30501729/
26 июля 2017, 18:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гол Говедарицы на 96-й минуте отнял победу у «Актобе»

В перенесенном матче 15-го тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» дома сыграл вничью с «Актобе» — 2:2, пишет Sports.kz.

В перенесенном матче 15-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> уральский Акжайык дома сыграл вничью с <span class=error>Актобе</span> — 2:2 пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На гол со штрафного от Томаша Шимковича, забитый в первом тайме, во втором ответил Азат Ерсалимов, следующий мяч провел Джозеф Нейн, а последний на 96-й Предраг Говедарица.

Теперь у «Актобе» 18 очков и он выходит на девятое место, «Акжайык» с 16 баллами идет последним.

«Акжайык» — «Актобе» 2:2 (0:1)
Голы: Шимкович 24 (0:1), Ерсалимов 50 (1:1), Нейн 80 (1:2), Говедарица 90+6 (2:2).

Акжайык
Новости Матчи Состав
Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»