Гол Говедарицы на 96-й минуте отнял победу у «Актобе»

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На гол со штрафного от Томаша Шимковича, забитый в первом тайме, во втором ответил Азат Ерсалимов, следующий мяч провел Джозеф Нейн, а последний на 96-й Предраг Говедарица.



Теперь у «Актобе» 18 очков и он выходит на девятое место, «Акжайык» с 16 баллами идет последним.



«Акжайык» — «Актобе» 2:2 (0:1)

Голы: Шимкович 24 (0:1), Ерсалимов 50 (1:1), Нейн 80 (1:2), Говедарица 90+6 (2:2).