«Трансферный рынок сошёл с ума». Тренеры АПЛ против раздутых цен

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О том, что с ценами на футболистов происходит что-то ненормальное, говорят не только болельщики в комментариях. Нет, это редкий случай всеобщей солидарности. Включая тренеров. Включая клубы, которые тратят больше всех. В подтверждение — небольшая подборка интересных цитат.



Предупреждаем: диссонанс между словами и реальными поступками некоторых тренеров на трансферном рынке может вызвать разрыв шаблона.

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»

Потрачено этим летом: 120 млн евро



Португальца многие считают причастным к резкому повышению цен на рынке. Но сам Моуринью уверен, что большие траты большим тратам рознь. И объясняет разницу.



«Не думаю, что это проблема — сколько ты платишь за топ-игрока.

Цитата Жозе Моуринью Трансфер Погба или, скажем, Неймара — не это является проблемой. Такие переходы, как переход Погба, случаются раз или два в году. Проблема в других трансферах.

В том, как легко мы говорим о суммах в 30, 40, 50 млн евро. В клубах, которые делают по 100 таких трансферов. Таких сделок множество, они стали обычными, и это немного беспокоит.

Я беспокоюсь не о больших клубах. У таких всегда будут ресурсы, чтобы найти необходимые средства. Но проблемы будут у других клубов, а ещё будет много работы у авторов финансового фэйр-плей. Ведь есть стратегии, которые помогают обойти это правило. Но я верю, что ФФП должен с этим справиться.



На самом деле, эту цитату можно помещать в учебник политологии. Моуринью объясняет, чем хорошие большие расходы (на трансферы, вроде Погба) отличаются от плохих больших расходов, и заодно показывает пальцем в сторону тех клубов, которые участвуют в трансферной гонке наравне с «Манчестер Юнайтед». И даже формулирует это как заботу о них, бедных. Красиво.

Антонио Конте, «Челси»

Потрачено этим летом: 140 млн евро.





Ещё год назад Конте выражал беспокойство: «В это межсезонье трансферный рынок сошёл с ума. Это невероятно. Сложно подписывать футболистов, приходится платить огромные деньги. Не знаю, сколько это продлится, но сейчас проблемы есть у всех клубов. Игроки переходят за 80, 100 млн евро, это немыслимо».



Через год он не изменил мнения: «Рынок сошёл с ума? Да.

Цитата Антонио Конте За обычного футболиста клубам приходится платить по 45−50 млн евро. С этим придётся жить.

Это значит, что важно делать правильный выбор и не ошибаться, ведь речь идёт об огромных суммах".

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

Потрачено этим летом: 240 млн евро.





В это трансферное окно «Сити» платит беспрецедентно много. Гвардиола говорит, что он и сам не в восторге, но разводит руками: других вариантов нет.



«Я бы хотел, чтобы клуб тратил меньше, но рынок есть рынок. Не только мы — все клубы тратят много. «Манчестер Сити» не вкладывал деньги в фулбеков на протяжении последних шести или семи лет.

Цитата Хосеп Гвардиола Мы решили, что нужно сделать команду моложе и подписали настолько сильных игроков, насколько было возможно.

Тренеры зависят от результатов. Если результатов нет, может случиться всякое. Но мы подписали очень хороших футболистов, которые будут полезны любому тренеру. Это главное.



Цены растут слишком быстро. Пару лет назад я даже представить себе не мог, что футболист будет стоить 100 млн. Но это случилось и будет происходить дальше. Что поделать.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»

Потрачено этим летом: 51 млн евро.





Немец никогда не был замечен в огромных тратах на трансферы. При случае он делился мнением о рынке. Например, несколько месяцев назад он говорил: «Настало безумное время. Футбол стал чуть ли не главной вещью на свете. Достаточно взглянуть на трансферы, чтобы это понять. Но, кажется, всем плевать».



Этим летом он немного изменил своё мнение. По крайней мере, он всё время убеждает болельщиков, что у «Ливерпуля» полно денег и клуб готов их потратить. Просто не получается…

«Нет сделки, которая была бы слишком дорогой для нас. В клубе мне никто никогда не говорил, что какой-то футболист нам не по карману. Дело не в деньгах. Есть ещё желание игроков и клубов.

Представьте, что вы увидели машину своей мечты. Вы берёте кошелёк и идёте договариваться с хозяином машины. А он говорит: «Я не хочу её продавать». Вы настаиваете: «Деньги не проблема, сколько ты хочешь?» — но слышите: «Я не хочу продавать». Вам предлагают похожую машину, но другого цвета. А нужна именно эта! Это жизнь. Болельщики думают, что ничего не происходит.

Цитата Юрген Клопп Но если бы я мог составить команду из игроков, которые мне нужны, и все мои желания сбылись, я бы собрал команду в первый день в клубе. Так не бывает. Всё очень сложно.

В Бундеслиге до сих пор случаются трансферы за пять млн евро. Вы можете представить себе такое в Англии? Это проблема. Для нас деньги — не проблема, но это не повод делать глупости.



Сейчас «Ливерпуль» торгуется с «Лейпцигом» за Наби Кейта, и сумма предложения действительно выросла уже до 70 с лишним млн евро. Но, по мнению Клоппа, это только цветочки. Вот ещё одна цитата: «222 млн за Неймара? Если это не слухи, то это с другой планеты. Не могу поверить, что такое может произойти. Но если это произойдёт, то всё изменится».

Арсен Венгер, «Арсенал»

Потрачено этим летом: 53 млн евро.





«Я всегда говорил, что цены на футболистов не могут расти бесконечно, но я ошибался. Но “Арсенал” не может тратить так же много, как другие клубы. Если футболист стоит 40 млн, все знают, что он хорош. Разве за 2 млн этот же футболист стал бы хуже?»



Что ж, по крайней мере, Арсен Венгер не меняется в этом мире безумных трансферов. С другой стороны, 50 млн этим летом и 110 млн прошлым — это революция по его личным стандартам.

Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм»

Потрачено этим летом: 0 евро.





«Большие клубы тратят большие деньги, чтобы усилить состав. Но у нас свой путь. Мы ведём себя тихо и спокойно, потому что верим в молодёжь из нашей академии. Наша философия отличает нас от других больших клубов. Сезон будет трудным, но мы уверены в выбранном пути».