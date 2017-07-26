Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перейдет в «Милан» за €40 млн
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш в ближайшее время перейдет в итальянский «Милан», сумма трансфера составит 40 миллионов евро, сообщает L’Equipe.
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Саншеш в мае 2016 года перешел в «Баварию» из лиссабонской «Бенфики», подписав с мюнхенским клубом контракт сроком до 2021 года. Сумма трансфера футболиста составила 35 миллионов евро.
Ранее Саншеш, который в 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, сообщал, что хочет получать больше игровой практики и готов сменить клубную прописку. Всего за «Баварию» Саншеш провел 25 матчей, в которых не смог забить ни одного гола.
Сообщается, что 19-летний португальский футболист подпишет с «Миланом» четырехлетний контракт.
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