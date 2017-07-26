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26 июля 2017, 15:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону» закрыто

ТАСС, 26 июля. Бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом сообщает портал Mundo Deportivo.

По делу помимо <span class=error>Неймара</span> проходили его отец <span class=error>Неймар</span> да <span class=error>Силва</span> <span class=error>Сантос</span> бывший глава Барселоны <span class=error>Сандро</span> <span class=error>Россель</span> и нынешний президента клуба <span class=error>Хосеп</span> Бертомеу. Увеличить
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По делу, помимо Неймара, проходили его отец Неймар да Силва Сантос, бывший глава «Барселоны» Сандро Россель и нынешний президента клуба Хосеп Бертомеу.

«Эту новость мы встретили с большой радостью. Процесс официально закрыт. Пришел конец четырехлетним голословным обвинениям», — сообщил отец Неймара через пресс-службу N&N Consultoria, представляющую интересы игрока.

Прокуратура полагала, что футболист и его отец сознательно пошли на обман бразильской инвестиционной компании DIS при трансфере футболиста из бразильского клуба в испанский, DIS заявила, что на момент сделки ей принадлежало 40 процентов прав на игрока и в итоге она недосчиталась €40 млн при ее осуществлении.

Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн. Сначала Неймар был признан виновным по делу о налоговом мошенничестве, в связи с этим многие его активы и банковские счета оказались заморожены. Бразильский суд также обязал футболиста выплатить в казну 44 млн евро, но многочисленные апелляции привели к тому, что эта сумма была наполовину сокращена, а дело, в результате, закрыто.

В составе «Барселоны» Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

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