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26 июля 2017, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат», за который выступает Аршавин

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Испанец Карлос Алос Феррер назначен новым главным тренером алма-атинского «Кайрата», цвета которого защищает экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, сообщается на официальном сайте клуба.

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Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Клуб сообщил, что Федерация футбола Казахстана (ФФК) освободила тренера от работы в юношеской сборной Казахстана, но согласно договоренностям клуба с ФФК, Феррер продолжит консультировать тренеров юношеской сборной (U-17) в рамках подготовки к сентябрьским матчам Кубка президента Республики Казахстан и к отборочным матчам чемпионата Европы.

Испанец ранее являлся главным тренером польской команды «Погонь» из города Седльце, также работал в спортивной школе футбола «Барселоны» в Польше и в футбольной академии города Гонконг.

Ранее СМИ сообщали, что одним из претендентов на пост главного тренера «Кайрата» являлся экс-тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов.

«Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы, уступив по сумме двух матчей во втором отборочном раунде албанскому «Скендербеу».

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