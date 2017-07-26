Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат», за который выступает Аршавин
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Испанец Карлос Алос Феррер назначен новым главным тренером алма-атинского «Кайрата», цвета которого защищает экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, сообщается на официальном сайте клуба.
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Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Клуб сообщил, что Федерация футбола Казахстана (ФФК) освободила тренера от работы в юношеской сборной Казахстана, но согласно договоренностям клуба с ФФК, Феррер продолжит консультировать тренеров юношеской сборной (U-17) в рамках подготовки к сентябрьским матчам Кубка президента Республики Казахстан и к отборочным матчам чемпионата Европы.
Испанец ранее являлся главным тренером польской команды «Погонь» из города Седльце, также работал в спортивной школе футбола «Барселоны» в Польше и в футбольной академии города Гонконг.
Ранее СМИ сообщали, что одним из претендентов на пост главного тренера «Кайрата» являлся
«Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы, уступив по сумме двух матчей во втором отборочном раунде албанскому «Скендербеу».
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