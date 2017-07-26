Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат», за который выступает Аршавин

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Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Клуб сообщил, что Федерация футбола Казахстана (ФФК) освободила тренера от работы в юношеской сборной Казахстана, но согласно договоренностям клуба с ФФК, Феррер продолжит консультировать тренеров юношеской сборной (U-17) в рамках подготовки к сентябрьским матчам Кубка президента Республики Казахстан и к отборочным матчам чемпионата Европы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Карлос Алос Феррер — главный тренер «Кайрата» <a href="https://t.co/UqUBoGHdmA">https://t.co/UqUBoGHdmA</a> <a href="https://t.co/7eHZr3JZKC">pic.twitter.com/7eHZr3JZKC</a></p>— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) <a href="https://twitter.com/fc_kairat/status/890128690516029440">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Испанец ранее являлся главным тренером польской команды «Погонь» из города Седльце, также работал в спортивной школе футбола «Барселоны» в Польше и в футбольной академии города Гонконг.

Ранее СМИ сообщали, что одним из претендентов на пост главного тренера «Кайрата» являлся экс-тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов.

«Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы, уступив по сумме двух матчей во втором отборочном раунде албанскому «Скендербеу».