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26 июля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Спаллетти: «Интер» ставит цель попасть в топ-4 в чемпионате Италии-2017/18

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Лучано Спаллетти заявил, что цель команды — занять одно из четырех первых мест по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18.

Главный тренер миланского футбольного клуба Интер Лучано Спаллетти заявил что цель команды — занять одно из четырех первых мест по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18. Увеличить
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Миланцы, в прошлом сезоне ставшие седьмыми, с 2011 года не попадали в тройку лучших команд в серии А.

«Конечно, наша цель — быть в четверке, — сказал Спаллетти, которого цитирует Рейтер. — Войти в тройку будет непросто, поскольку в прошлом году мы отстали от третьей команды на 25 очков, нас ждет серьезный вызов. Несмотря на все вышесказанное, мы собираемся упорно трудиться, пытаться собрать сильную команду. Мы убеждены, что можем занять как минимум четвертое место».

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Спаллетти возглавил «Интер» в июне.

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