«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

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В прессе неоднократно писали, что трансфер практически оформлен.

L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.