«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару
Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло ультиматум нападающему «Барселоны» Неймару.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В прессе неоднократно писали, что трансфер практически оформлен.
L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter