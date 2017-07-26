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26 июля 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло ультиматум нападающему «Барселоны» Неймару.

Руководство ПСЖ устало ждать и выдвинуло ультиматум нападающему Барселоны Неймару. Увеличить
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В прессе неоднократно писали, что трансфер практически оформлен.

L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.

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