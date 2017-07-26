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26 июля 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Тренер Гвардиола посчитал безумными цены на футболистов

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал суммы, которые тратятся на покупку футболистов, безумными. Его слова приводит AS в среду, 26 июля.

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал суммы которые тратятся на покупку футболистов безумными. Он отметил что два-три года назад было невозможно представить чтобы кто-то мог потратить 100 миллионов евро на футболиста хотя теперь клубы покупают игроков и дороже. Увеличить
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«Это безумие. Цены растут слишком быстро. Два-три года назад было невозможно представить, чтобы кто-то мог потратить 100 миллионов евро на футболиста. Теперь это вполне возможно, причем тратятся даже большие суммы. Я бы хотел тратить меньше, но таков рынок. “Сити” подписал многих, мы омоложаем состав. Но не только наш клуб расходует столько денег», — рассказал наставник.

Летом 2017 года «Манчестер Сити» потратил на трансферном рынке 137 миллионов евро. В частности, клуб приобрел у «Монако» французского игрока Бенжамена Менди за рекордную для защитника сумму в 57,5 миллиона евро.

25 июля сообщалось, что мадридский футбольный клуб «Реал» достиг соглашения с «Монако» о трансфере 18-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Этот переход может стать самым дорогим в истории футбола. В настоящий момент рекорд удерживает соотечественник Мбаппе полузащитник Поль Погба, в августе 2016 года перешедший из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

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