Вооруженные силы Пепа: оборона «Манчестер Сити» дороже армий

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Пеп Гвардьола этим летом всерьез занялся укреплением тылов. «Горожане» потратили на трансферном рынке более 170 миллионов евро на трех защитников и голкипера. «Манчестер Сити» идет на рекорд.

«СИТИ» КАК ГОСУДАРСТВО

По данным рейтинга Global Firepower, который ежегодно оценивает военную мощь разных стран, Парагвай в 2017 году выделил 125 миллионов евро на оборону государства. Гана — 103 миллиона, Албания — 95 миллионов, а замыкающий список Бутан — 8,5 миллиона. Крохотному королевству на юге Азии, видимо, нечего бояться и не от кого защищаться.

У «Манчестер Сити» более амбициозные цели, чем у Бутана. Гвардьола впервые в тренерской карьере завершил сезон без трофеев, разозлился на себя и решил напугать всех хотя бы на трансферном рынке. Но атаку «Сити» укреплять бессмысленно — там и так перебор высококлассных исполнителей. Гвардьола, правда, все равно нашел точечное усиление — из «Монако» был выкуплен фланговый хавбек Бернарду Силва. Но главная цель — оборона.

Гвардьола разочаровался во вратарях и в защитниках по ходу прошлого сезона, когда они чуть ли не в каждом матче допускали результативные ошибки (у Браво их было целых шесть). Бесконечная ротация не помогала — Браво и Кабальеро соревновались в количестве пропущенных мячей, центр обороны ждал выздоровления Компани, а на фланг обороны от отчаяния Гвардьола даже отправлял Фернандинью и Хесуса Наваса.

Поэтому летом тренер «Сити» немножко сошел с ума. «Горожане» отдали за трех защитников и вратаря 176 миллионов евро. Если верить рейтингу, целых 30 стран в 2017 году потратили на оборону меньше. «Манчестер Сити» готовится к войне?

«Манчестер Сити» этим летом уже потратил на новичков примерно 240 миллионов евро. Рекорд по числу затрат в одно трансферное окно принадлежит «Реалу» — 257,4 миллиона евро в 2009 году.

КОНЕЦ ЧЕХАРДЕ В ВОРОТАХ

Быть может, «Манчестер Сити» получит членство в НАТО, но победу в чемпионате Англии бешеные покупки не гарантируют. Хотя новички мощны. Например, Эдерсон, который стал самым дорогим голкипером в истории премьер-лиги.

23-летний бразилец перешел в «Бенфику» два года назад — лиссабонцы выкупили трансфер своего воспитанника у «Риу Ави». Большую часть сезона-2015/16 Эдерсон просидел на скамейке за спиной маэстро Жулиу Сезара, но накануне дерби со «Спортингом» и ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зенитом» титулованный вратарь получил травму, и в обоих матчах сыграл Эдерсон. «Бенфика» дважды победила, юноша понравился тренеру Рую Витории, остался в основе до конца того сезона и целиком провел следующий — 2016/17.

Лучший матч Эдерсон провел в Порту прошлой осенью. Бразилец тогда отбивал удары даже шеей — в середине первого тайма Корона ударил в упор, но вратарь ухитрился отразить мяч. Ему даже стало плохо: у Эдерсона закружилась голова, его стошнило, но за полминуты голкипер оклемался и встал на оборону при угловом. «Бенфика» в той игре выгрызла ничью в добавленное время.

Эдерсон прекрасно играет на линии. Его процент отраженных ударов в прошлом сезоне (84%) впечатляет на фоне аналогичного показателя Браво (53%). Но Гвардьоле нужен вратарь, умеющий играть ногами. Поэтому каталонец и затеял чехарду, избавился от стабильного Харта. В «Бенфике» Эдерсон чаще исполнял длинные передачи, но с короткими проблем почти не было — только три неточных коротких паса за сезон. Гвардьола нашел идеального вратаря?

ДВА ПРАВЫХ ЗАЩИТНИКА ЗА 80 МИЛЛИОНОВ

Успех голкипера в новом клубе всегда трудно предсказывать — многое зависит от адаптации, доверия тренера, взаимоотношений с обороной. Но защиту можно оценить уже сейчас.

Первое, что вызывает вопросы — зачем «Манчестер Сити» купил двух правых защитников примерно схожего класса? Уокера «горожане» вели давно — об интересе к нему The Guardian писал еще в мае. Но то же издание сообщало, что «Сити» хочет купить у «Тоттенхэма» и левого защитника Роуза. Однако «шпоры» решили не отдавать прямому конкуренту сразу два мотора, и «Манчестер Сити» сделал неожиданный ход — выудил из-под носа у «Челси» еще одного правого защитника Данилу. 81 миллион евро на двух игроков одного плана!

«У нас нет крайних защитников, которые способны носиться вперед-назад, вперед-назад, потому что им всем по 33−34 года. А я должен отталкиваться от качества игроков».

Пеп Гвардьола, главный тренер «Манчестер Сити», апрель 2017.

Можно было представить, что Гвардьола отправит одного из новичков налево — каталонец любит неочевидные тактические решения вроде перевода Коларова в центр. Но «Сити» на противоположную бровку приобрел у «Монако» Менди. Пазл сошелся — теперь у «горожан» все три самых дорогих защитника в истории. Остается ждать, когда цифры перерастут в качество.

Самое любопытное, что «Сити», вероятно, еще не завершил трансферную кампанию. Центр обороны, ахиллесова пята прошлогодней команды, до сих пор не укреплен. Все первое полугодие британская пресса отправляла на «Этихад» защитника «Атлетика» и сборной Франции Лапорта, но пока 23-летний талант не спешит покидать Страну басков. Судя по всему, «новичком» в центре обороны останется капитан Компани, пропустивший значительную часть последних двух сезонов из-за травмы.

Но до закрытия окна еще больше месяца, так что Гвардьола может ухватить нового игрока обороны. Места в вооруженных силах Манчестера еще есть.