«Рома» победила «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Тоттенхэму» в матче предсезонного клубного футбольного товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Гаррисоне (штат
Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах с 18 по 30 июля.
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