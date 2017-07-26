Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30494214/
26 июля 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Рома» победила «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Итальянская «Рома» нанесла поражение английскому «Тоттенхэму» в матче предсезонного клубного футбольного товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.

Рома победила Тоттенхэм в матче Международного кубка чемпионов - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся во вторник в Гаррисоне (штат Нью-Джерси, США), закончилась со счетом 3:2 в пользу римлян, в составе которых голы забили Диего Перотти (13-я минута, с пенальти), Дженгиз Ундер (70) и Марко Тумминелло (90+2), у «шпор» отличились Харри Уинкс (87) и Венсан Янссен (90+1).

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах с 18 по 30 июля.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным