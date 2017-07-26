«Рома» победила «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Гаррисоне (штат Нью-Джерси, США), закончилась со счетом 3:2 в пользу римлян, в составе которых голы забили Диего Перотти (13-я минута, с пенальти), Дженгиз Ундер (70) и Марко Тумминелло (90+2), у «шпор» отличились Харри Уинкс (87) и Венсан Янссен (90+1).

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах с 18 по 30 июля.