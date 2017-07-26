Слуцкий = Раньери. «Халл» не уступил «Нанту»

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ХАЛЛ — НАНТ — 0:0

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Ленихан, Мазух, Кларк, Аина, Стюарт, Клукас, Грощицки (Уэйр, 65), Эрнандес (Олли, 80), Боуэн, Кэмпбелл (Дьоманде, 46).

ПРЕМЬЕРА НА РЕГБИЙНОЙ АРЕНЕ

Целых две тысячи зрителей собрала премьера российского тренера в Кингстон-апон-Халле! Но важнее не сколько пришло народу, а где конкретно проходил матч. Родной стадион «Халла» «Кей-Си» сейчас находится на небольшой реконструкции, и до матча с «Бертоном» 12 августа там играть нельзя. Поэтому «тигры» принимали «Нант» на поле своих соседей — регбийного клуба «Халл Кингстон Роверс». Ворота, к счастью, водрузили футбольные, да и газон оказался качественным.

Для первой домашней игры Слуцкому подобрали серьезного соперника — титулованный французский клуб «Нант» в прошлом чемпионате занял седьмое место, а в июне на смену ушедшему в «Порту» Сержиу Консейсау был назначен сам Клаудио Раньери. С «Халлом» у итальянца связаны неприятные воспоминания — ровно год назад в первом туре премьер-лиги новый чемпион «Лестер» сенсационно уступил «тиграм». С этого поражения началось падение «лис», которое привело к отставке Раньери.

ЯВЛЕНИЕ КЭМПБЕЛЛА

Предсезонные игры «Нант» проводит хуже «Халла» — четыре набранных очка против шести. «Тигры» же заметно прогрессируют, особенно в обороне. Если в первом матче команда Слуцкого пропустила дважды, то затем всего раз, а в финальной игре сборов в Португалии насухо сыграла с «Бенфикой». Да еще и победила — 1:0.

Остановился конвейер, ведущий к входной двери — уже целую неделю «Халл» никто не покидает! Напротив, дверь открывается только для того, чтобы впустить новичков. Центральный полузащитник Стюарт, нападающий Кэмпбелл… Защитник Мазух находится на просмотре и вот-вот должен подписать контракт. Об этом говорят не только местные СМИ, но и доверие Слуцкого — чех вышел в основе во втором матче подряд, и вновь при нем «Халл» не пропустил.

На этот раз Мазух играл в центре обороны в паре с юным Кларком, а капитан Доусон даже не попал в заявку. Видимо, Слуцкий решил предоставить ветерану отдых. Как и другому ключевому футболисту — хавбеку Хенриксену. Зато с первых минут вышел новичок — некогда надежда всей Англии, воспитанник «Манчестер Юнайтед» Кэмпбелл. Он занял место на острие, а в оттяжку опустился уругваец Эрнандес, который до этого все время действовал в центре нападения.

По первому тайму Кэмпбелл не впечатлил. Форвард покинул свой бывший клуб «Кристал Пэлас» в конце мая и около двух месяцев искал новую команду. Отсюда — невнятное физическое состояние, множество проигранных единоборств и замена в перерыве.

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ЗАСУХА

«Халл» действовал от соперника — «Нант» больше владел мячом, строил атаки через позиционную игру, но пробить соперника так и не сумел. Отлично сыграл голкипер Макгрегор — номинально третий вратарь «Халла» в прошлом сезоне. Шотландца часто критикуют за нестабильность: он может отразить пару сложных ударов, но спустя секунду пропустить мяч под мышкой. Грубую ошибку Макгрегор допустил в первом матче сборов с «Оксфорд Юнайтед», отразив мяч прямо на оппонента. Но после этого британец играл уверенно.

Парадокс: «Халл» потерял основного вратаря Якуповича и почти всю прошлогоднюю линию обороны (Дэйвис, Робертсон, Эль-Абделлауи, Таймон, Магуайр), но большее беспокойство за полторы недели до старта сезона вызывает атака. В игре с «Нантом» «Халл» не создал ни одного стопроцентного голевого момента, хотя класс футболистов нападения выше защитников.

Но все сразу не бывает. Уже хорошо, что Слуцкий в авральных условиях сумел выстроить неопытную и несыгранную оборону так, что она не пропускает в двух матчах подряд — с чемпионом Португалии и седьмой командой Франции.