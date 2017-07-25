«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Раньери

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«Тигры» впервые сыграли вничью под руководством Леонида Слуцкого, ранее возглавлявшего ЦСКА и сборную России. До этого «Халл» проиграл «Оксфорд Юнайтед» (1:2) и одержал победы над «Бристоль Роверс» (2:1) и «Бенфикой» (1:0).

Стоит отметить, что главным тренером «Нанта» является итальянский специалист Клаудио Раньери, год назад приведший «Лестер» к победе в чемпионате Англии.