Президент испанской федерации Вильяр дисквалифицирован на год

18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два испанских футбольных чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.



Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, а в мае 2016 года был переизбран.