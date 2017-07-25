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25 июля 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент испанской федерации Вильяр дисквалифицирован на год

Президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр и вице-президент организации Хуан Падрон дисквалифицированы на один год, сообщает OK Diario.

Президент Королевской испанской футбольной федерации <span class=error>Анхель</span> Мария <span class=error>Вильяр</span> и <nobr>вице-президент</nobr> организации Хуан <span class=error>Падрон</span> дисквалифицированы на один год сообщает OK Diario. Увеличить
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18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два испанских футбольных чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.

Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, а в мае 2016 года был переизбран.
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