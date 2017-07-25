Спаллетти попросил руководство «Интера» приобрести пять футболистов

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В это трансферное окно в «Интер» уже перешел Борха Валеро из «Фиорентины», Милан Шкриньяр из «Сампдории» и Даниэле Паделли из «Торино».