Спаллетти попросил руководство «Интера» приобрести пять футболистов
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил руководству о необходимости приобрести центрального защитника, правого защитника, двух центральных полузащитников и одного флангового нападающего. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец попросил осуществить пять трансферов.
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В это трансферное окно в «Интер» уже перешел Борха Валеро из «Фиорентины», Милан Шкриньяр из «Сампдории» и Даниэле Паделли из «Торино».
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