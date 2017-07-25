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25 июля 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Спаллетти попросил руководство «Интера» приобрести пять футболистов

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил руководству о необходимости приобрести центрального защитника, правого защитника, двух центральных полузащитников и одного флангового нападающего. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец попросил осуществить пять трансферов.

Главный тренер <span class=error>Интера</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> сообщил руководству о необходимости приобрести центрального защитника правого защитника двух центральных полузащитников и одного флангового нападающего. Увеличить
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В это трансферное окно в «Интер» уже перешел Борха Валеро из «Фиорентины», Милан Шкриньяр из «Сампдории» и Даниэле Паделли из «Торино».

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