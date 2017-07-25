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25 июля 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Кенеди должен осознать свою ошибку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что клуб вынужден был отправить полузащитника Кенеди домой с азиатского тура команды. Бразилец допустил оскорбительные публикации в адрес народа Китая в своих социальных сетях, после чего клуб извинился и отправил игрока в Лондон.

— Мы приняли такое решение, — цитирует AFP Конте. — Игрок должен осознать свою ошибку. Он извинился за случившееся, а теперь должен отправиться домой.

Челси
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