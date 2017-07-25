Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30491992/
25 июля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Был бы рад видеть Эрнандеса в «МЮ», но у нас другой путь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игровые способности Хавьера Эрнандеса, который ранее перешел в состав «Вест Хэма».

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> высоко оценил игровые способности <span class=error>Хавьера</span> Эрнандеса который ранее перешел в состав <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэма</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам специалиста, он был бы не против видеть форварда в составе «Красных дьяволов». Напомним, что мексиканец выступал за манкунианцев с 2010 по 2015 год.

— Он ушел из «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад, но мне неизвестно, кто принял это решение, — приводит The Telegraph слова Моуринью. — Он регулярно забивает голы, и я был бы рад его видеть в составе нашего клуба.

Ему не нужно много времени для того, чтобы поразить ворота соперника. Но мы идем в другом направлении. «МЮ» делает ставку на молодых Лукаку и Рэшфорда.

Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Спаллетти попросил руководство «Интера» приобрести пять футболистов

Спаллетти попросил руководство «Интера» приобрести пять футболистов

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил руководству о необходимости приобрести центрального защитника, правого защитника, двух центральных полузащитников и одного флангового нападающего. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец попросил осуществить пять трансферов.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось