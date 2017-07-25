Жозе Моуринью: Был бы рад видеть Эрнандеса в «МЮ», но у нас другой путь

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По словам специалиста, он был бы не против видеть форварда в составе «Красных дьяволов». Напомним, что мексиканец выступал за манкунианцев с 2010 по 2015 год.

— Он ушел из «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад, но мне неизвестно, кто принял это решение, — приводит The Telegraph слова Моуринью. — Он регулярно забивает голы, и я был бы рад его видеть в составе нашего клуба.

Ему не нужно много времени для того, чтобы поразить ворота соперника. Но мы идем в другом направлении. «МЮ» делает ставку на молодых Лукаку и Рэшфорда.