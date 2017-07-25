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«Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили. Мы со своей стороны проводим там поединки. У нас всё в принципе проходит идеально. Люди ходят на стадионы, всё хорошо. На данный момент там безопасно играть. “Верес” играл — и всё нормально», — сказал Генинсон в интервью телеканалу «Футбол 1».

Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.