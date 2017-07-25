УПЛ не планирует переносить матч «Мариуполь» — «Динамо» К в другой город
Президент украинской
Премьер-лиги Владимир Генинсон прокомментировал письмо киевского «Динамо» с просьбой перенести гостевой матч 7-го тура УПЛ против «Мариуполя» в другой город.
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«Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили. Мы со своей стороны проводим там поединки. У нас всё в принципе проходит идеально. Люди ходят на стадионы, всё хорошо. На данный момент там безопасно играть. “Верес” играл — и всё нормально», — сказал Генинсон в интервью телеканалу «Футбол 1».
Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.
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