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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30491505/
25 июля 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Мирча Луческу, Хавьер Агирре и еще пять тренеров, которые могли бы возглавить «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» недавно расстался с грузином Кахабером Цхададзе и остался без главного тренера. Vesti.kz составили рейтинг безработных специалистов, которые могли бы возглавить вице-чемпиона Казахстана.

МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Где работал тренером: «Зенит» (Россия), «Динамо Бухарест», «Рапид» (Румыния), «Интер», «Пиза», «Реджана», «Брешиа» (Италия), «Галатасарай», «Бешикташ» (Турция), «Шахтер» Донецк (Украина) и национальная сборная Румынии.

Главные достижения в качестве тренера: восьмикратный чемпион Украины, двукратный чемпионом Турции и Румынии, победитель Кубка УЕФА 2008/09 с «Шаххтером», обладатель Суперкубка УЕФА-2000 с «Галатасараем».

Румынский специалист имеет богатый опыт и умеет работать с молодыми футболистами. Заманить Луческу в Казахстан будет трудно. Например, на прошлой неделе он отказался от работы в «Лудогорце»: болгарский клуб предлагал ему зарплату в 2,5 миллиона евро, а румын просил 3 миллиона.

Не внушает оптимизма и последнее место работы Луческу, который в «Зените» запомнился жалобами, а не результатом и игрой. Другим препятствием может стать возраст 71-летнего специалиста.

БОБ БРЭДЛИ

Где работал: «Огайо Бобкэтс», «Принстон Тайгерс», «Чикаго Файр», «МетроСтарз», «Чивас» (США), «Стабек» (Норвегия), «Гавр» (Франция), «Суонси Сити» (Англия), сборные Египта и США.

Главные достижения: победитель MLS (чемпионат США), двукратный обладатель открытого кубка США по футболу, победитель (2007) и финалист (2009, 2011) Золотого Кубка КОНКАКАФ (2007), серебряный призер Кубка конфедераций-2009.

Американский тренер с удовольствием рассматривает новые вызовы в самых разных странах. Амбициозный «Кайрат», скорее всего, привлечет внимание специалиста, для которого работа в Казахстане стала бы дополнительным опытом.

В прошедшем сезоне Брэди стал первым американцем в английской премьер-лиге, но руководил валийским «Суонси Сити» всего полтора месяца и с тех пор находится в статусе безработного.

ГЕРТЬЯН ВЕЕРБЕК

Где работал: «Хераклес», «Херенвен», «Фейеноорд», АЗ (Голландия), «Нюрнберг» и «Бохум» (Германия).

Главные достижения: выводил «Херевен» в Кубок УЕФА, а с АЗ в 2013 году стал чемпионом Голландии.

Голландский специалист имеет очень скандальную репутацию. Например, «Фейеноорд» Веербек покинул после ссоры с футболистами. Контракт с «Бохумом» из второй бундеслиги был рассчитан до 2018 года, однако руководство клуба досрочно расторгло соглашение.

ХАВЬЕР АГИРРЕ

Где работал: «Атланте», «Пачука», «Мексика» (Мексика), «Осасуна», «Атлетико Мадрид», «Сарагоса», «Эспаньол», (Испания), «Аль-Вахда» (ОАЭ), а также сборные Японии и Мексики.

Главные достижение: чемпион Мексики, серебряный призер кубка Америки (2001), победитель Кубка КОНКАКАФ (2009), выводил «Атлетико» и «Осасуну» в еврокубки.

Опытный наставник успел поработать в разных уголках планеты. Единственной проблемой может стать языковой барьер. С другой стороны, Агирре может стать первым тренером-мексиканцем в казахстанском футболе и оказаться самым известным из коллег.

Последним местом работы Агирре была «Аль-Вахда» из ОАЭ. Вполне возможно, он может и согласиться на работу в Казахстане на щедрых условиях, но готовы ли ему их предоставить — большой вопрос.

РАШИД РАХИМОВ

Где работал: «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар», «Локомотив», «Терек» (Россия).

Главные достижения: По его руководством «Терек» занял самое высокое место в истории команды в чемпионате России — пятое место в прошедшем сезоне.

Рахимов видится одним из самых вероятных претендентов на пост главного тренера «Кайрата». Специалисту с гражданствами России и Таджикистана не грозит языковой барьер, а он прекрасно понимает постсоветскую футбольную кухню и особенности менталитета.

Смущает лишь тот факт, что в прошедшем сезоне Рахимов пропустил больше месяца из-за проблем со здоровьем. Разрешились ли они пока неизвестно, но сам тренер сейчас активно ездит по стажировкам в европейские клубы.

ТАЛГАТ БАЙСУФИНОВ

Где работал: «Есиль-Богатырь», «Аксу», «Иртыш», «Акжайык» (Казахстан), а также сборную Казахстана.

Главные достижения: серебряный (2012) и бронзовый призер (2010) чемпионата Казахстана.

Предпоследний наставник сборной Казахстана добился неплохих результатов в национальной команде — под его руководством были две ничьи в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 против Польши (2:2) и Румынии (0:0). С другой стороны случались и крупное поражение от Черногории (0:5), и необъяснимый проигрыш Кыргызстану (0:2) в «товарняке».

Да и последний клуб Байсуфинова заставляет задавать вопросы. Одно дело бороться за чемпионство в первой лиге и за выживание в премьер-лиге с «Акжайыком» и совсем другое — за чемпионством с «Кайратом».

ЮРИЙ КРАСНОЖАН

Где работал: «Автозапчасть», «Спартак-Нальчик», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» (Россия) и сборную Казахстана.

Еще один бывший тренер сборной Казахстана. К его этапу работы в нашей стране все относятся по-разному: есть как и похвальные отзывы, так и негативные. Временами игра команды Красножана радовала (вспомните матч с Голландией до удаления Джолчиева), но результата в итоге добиться не удалось — предпоследнее место в квалификации Евро-2016 явно не то, за что нужно платить 2,7 миллиона долларов в год.

Помимо этих кандидатур в данный момент свободными из известных тренеров являются немец Бруно Лаббадия (последнее место работы — «Гамбург»), грек Такис Лимонис («Олимпиакос»), португальцы Пауло Соуза («Фиорентина») и Арманду Петит («Мойрейренсе»).

По информации Vesti.kz, главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата» стал испанец Карлос Алос Ферер, в последнее время возглавлявший юношескую (до 17 лет сборную Казахстана). Почти вся тренерская карьера 42-летнего специалиста связана с детско-юношеским футболом, на ниве которого он трудился в родной стране, Испании, Польше и Гонконге.

Единственный опыт работы Ферера со взрослыми командами закончился провалом: с января по май 2015 года вместе с «Погонью Седльце» из второго по силе дивизиона Польши он одержал всего одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

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