«Удивлюсь, если Слуцкий не купит игроков из России»
«Халл Сити» завершил португальские сборы под руководством российского тренера, вернулся домой и уже сегодня играет очередной контрольный матч — с «Нантом». В трех состоявшихся встречах «тигры» потерпели одно поражение и дважды победили, в том числе «Бенфику». Первыми впечатлениями от работы Леонида Слуцкого специально для «СЭ» поделился сотрудник агентства новостей
Кингстон-апон-Халла Мэттью Фрэмптон.
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— О чем подумали, когда «Халл» возглавил некто из России? — вопрос Фрэмптону.
— Поначалу был немного обеспокоен. Когда все стало ясно, я полез изучать его статистику в российской
— Что вы знали о нем до этого лета?
— Почти ничего. Я лишь слышал, что Слуцкий тренировал сборную России, а за несколько недель до назначения прочитал статью о его дружбе с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Читал, что он помогал Слуцкому освоиться в стране и найти работу.
— «Халл» провел три предсезонные игры. Какая была худшей, какая — лучшей?
— Без сомнения, первый матч, с «Оксфорд Юнайтед», был ужасным. «Халл» и проиграл 1:2. Но я не придавал значения результату — наша команда только начала сбор в Португалии, а «Оксфорд» проводил третий или четвертый матч. Больше всех мне понравилась последняя игра с «Бенфикой». Особенно порадовало, что команда вдесятером удержала победный счет, а в последние 15 минут в центре защиты играли два местных футболиста — Клэкстоун и Кларк.
— Какие изменения видны в стиле игры «Халла»?
— Пока трудно заметить изменения в игре. Слуцкий ограничен в выборе футболистов и не может варьировать тактические схемы. Но одно важное отличие от предыдущего тренера Марку Силвы есть — «Халл» стал гораздо более открытой и дружелюбной командой.
— Дружелюбной?
— Да! Марку Силву раздражало внимание прессы, от него всегда было трудно добыть информацию о команде. Слуцкий же свободно общается со СМИ, хотя он не носитель языка. Меня поразило, что на первой
— Почему «Халл» теряет так много игроков этим летом?
— Когда команда вылетела, у многих футболистов в контракте была активирована опция выкупа. Естественно, в других клубах об этом знали, поэтому игроков «Халла» стали забрасывать предложениями. Помимо этого, некоторые футболисты вернулись из аренд.
— Но «Халл» не очень активен на трансферном рынке.
— В последние недели
— Ждете российских игроков?
— Прежде всего, я ожидаю новичков из «Челси». Клуб уже взял в аренду защитника лондонцев Аину, но, думаю, Абрамович предоставит Слуцкому еще парочку талантов. Россиян тоже жду — очень удивлюсь, если мы не купим ни одного игрока из России.
— «Халл» пока не совсем готов к сезону. Как считаете, Слуцкий может вернуть команду в
— Сомневаюсь. Есть ряд команд, которые этим летом потратили на трансферы чертовски много денег. Они укомплектованы куда лучше «Халла» и больше похожи на кандидатов на выход в элиту.