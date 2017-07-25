«Удивлюсь, если Слуцкий не купит игроков из России»

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— О чем подумали, когда «Халл» возглавил некто из России? — вопрос Фрэмптону.

— Поначалу был немного обеспокоен. Когда все стало ясно, я полез изучать его статистику в российской премьер-лиге. Увидел несколько чемпионств, достойные результаты, но все равно был скептически настроен. Первенство Англии — это особый турнир. «Халл» очень рисковал, когда делал ставку на тренера, который никогда не работал в Англии, не говоря уже об этом дивизионе.

— Что вы знали о нем до этого лета?

— Почти ничего. Я лишь слышал, что Слуцкий тренировал сборную России, а за несколько недель до назначения прочитал статью о его дружбе с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Читал, что он помогал Слуцкому освоиться в стране и найти работу.

— «Халл» провел три предсезонные игры. Какая была худшей, какая — лучшей?

— Без сомнения, первый матч, с «Оксфорд Юнайтед», был ужасным. «Халл» и проиграл 1:2. Но я не придавал значения результату — наша команда только начала сбор в Португалии, а «Оксфорд» проводил третий или четвертый матч. Больше всех мне понравилась последняя игра с «Бенфикой». Особенно порадовало, что команда вдесятером удержала победный счет, а в последние 15 минут в центре защиты играли два местных футболиста — Клэкстоун и Кларк.

— Какие изменения видны в стиле игры «Халла»?

— Пока трудно заметить изменения в игре. Слуцкий ограничен в выборе футболистов и не может варьировать тактические схемы. Но одно важное отличие от предыдущего тренера Марку Силвы есть — «Халл» стал гораздо более открытой и дружелюбной командой.

— Дружелюбной?

— Да! Марку Силву раздражало внимание прессы, от него всегда было трудно добыть информацию о команде. Слуцкий же свободно общается со СМИ, хотя он не носитель языка. Меня поразило, что на первой пресс-конференции Слуцкий подробно отвечал на все вопросы.

— Почему «Халл» теряет так много игроков этим летом?

— Когда команда вылетела, у многих футболистов в контракте была активирована опция выкупа. Естественно, в других клубах об этом знали, поэтому игроков «Халла» стали забрасывать предложениями. Помимо этого, некоторые футболисты вернулись из аренд.

— Но «Халл» не очень активен на трансферном рынке.

— В последние недели наконец-то появились новички — Аина, Кэмпбелл, Стюарт… Но этого мало. Нам все еще нужно шесть-семь игроков, а лучше еще больше. Надеюсь, что новички ближе, чем нам кажется — просто все переговоры ведутся вдали от глаз прессы.

— Ждете российских игроков?

— Прежде всего, я ожидаю новичков из «Челси». Клуб уже взял в аренду защитника лондонцев Аину, но, думаю, Абрамович предоставит Слуцкому еще парочку талантов. Россиян тоже жду — очень удивлюсь, если мы не купим ни одного игрока из России.

— «Халл» пока не совсем готов к сезону. Как считаете, Слуцкий может вернуть команду в премьер-лигу уже через год?