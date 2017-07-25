Халк и Боаш могут спать спокойно. «Шанхай» не исключат из чемпионата Китая
Английский таблоид Daily Mirror сегодня обнародовал «сенсационную» новость: тринадцати китайским клубам якобы грозит исключение из числа участников чемпионата страны-2018, если они не закроют долги по зарплатам к 15 августа.
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Видимо, что-то случилось...
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В числе тех, кому «грозит» суровое наказание названы «Шанхай Шанган» Андре
Избежать кары, по данным таблоида, могут только «Яньбянь», «Хэнань Цзянье» и «Гуйчжоу Хэнфэн».
«Не бывает дыма без огня», — видимо, так сказали себе наши британские коллеги, прослышавшие
Впрочем, помешать Халку отпраздновать 31-й день рождения им не удалось. Потому как в его клубе проблем с «огромными» долгами… нет. А все вопросы, что были раньше во взаимоотношениях с футболистами, другими клубами и федерациями, «Шанхай Шанган» решил еще в октябре прошлого года.
«Полнейшая чушь! — сказал мне сегодня приятель из Шанхая, не первый год пишущий о чемпионате Китая. — Этот таблоид ничего не соображает в том, что тут происходит».
Дело в том, что проблемы с несоблюдением графика выплат, долгами и задолженностями, как и во многих других футбольных лигах мира, существовали не один год и в Азии, и в том числе в китайской суперлиге. Сейчас Азиатская конфедерация футбола всеми силами пытается навести порядок. Даже собирала в начале июля все азиатские лиги, чтобы поговорить о финансах, стабильности, финансовой дисциплине. И погрозить пальцем.
Погрозить с помощью местных федераций, а также обещанием не выдать лицензию и не допустить к участию в международных клубных турнирах — в частности, в Азиатской лиге чемпионов. Если к 31 августа останутся незакрытые долги. А все федерации к 15 августа должны собрать необходимую информацию и передать ее в Азиатскую конфедерацию.
Китайская ассоциация тем временем и без дополнительных напоминаний еще пару месяцев назад приступила к тщательной проверке бухгалтерии клубов. Потому как возникло опасение: некоторые из них тратят гораздо больше, чем зарабатывают. Финансовая проверка стала одной из мер по «усмирению» команд. К ней в Поднебесной добавили ужесточение лимита и введение стопроцентного налога на покупку иностранных футболистов.
Но вопрос об исключении одного, двух и тем более 13 клубов из суперлиги никто не поднимал. Кроме таблоида Daily Mirror.
А с долгами, если они действительно есть, китайцы рассчитаются. Потерять лицо, публично опозориться — одна из главных неприятностей для жителей Поднебесной. Да и денег там пока хватает. В отличие от финансовой дисциплины и порядка.
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