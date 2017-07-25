Футболист «Аякса» Абдельхак Нури выведен из состояния искусственной комы

Нури был введен в состояние искусственной комы 8 июля после контрольной игры с немецким «Вердером», во время которой он потерял сознание и упал на газон. 20-летний футболист был доставлен в больницу на вертолете. Позже врачи диагностировали «серьезное и необратимое повреждение головного мозга». По словам брата Нури, тот может потерять способность говорить, есть и ходить.

«Абдельхак Нури был переведен из отделения интенсивной терапии. Он больше не находится в искусственной коме и дышит самостоятельно. Его состояние пока не изменилось. Его семья выражает свою признательность за всю поддержку и просит продолжать поддерживать его в ваших молитвах», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Нури сыграл девять матчей в чемпионате Нидерландов и три встречи в Лиге Европы.