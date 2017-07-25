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25 июля 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Аякса» Абдельхак Нури выведен из состояния искусственной комы

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Футболист «Аякса» Абдельхак Нури, потерявший сознание во время контрольного матча, выведен из состояния искусственной комы, сообщается на официальном сайте клуба.

Нури был введен в состояние искусственной комы 8 июля после контрольной игры с немецким «Вердером», во время которой он потерял сознание и упал на газон. 20-летний футболист был доставлен в больницу на вертолете. Позже врачи диагностировали «серьезное и необратимое повреждение головного мозга». По словам брата Нури, тот может потерять способность говорить, есть и ходить.

«Абдельхак Нури был переведен из отделения интенсивной терапии. Он больше не находится в искусственной коме и дышит самостоятельно. Его состояние пока не изменилось. Его семья выражает свою признательность за всю поддержку и просит продолжать поддерживать его в ваших молитвах», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Нури сыграл девять матчей в чемпионате Нидерландов и три встречи в Лиге Европы.

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У 20-летнего полузащитника амстердамского «Аякса» Абдельхака Нури диагностировано необратимое повреждение головного мозга. Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером», врачи срочно госпитализировали игрока и диагностировали аритмию, однако выяснилось, что у молодого человека не функционирует большая часть мозга.
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