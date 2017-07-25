Митрюшкин попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии

Ранее болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во встрече с «Туном». За него проголосовал 51% респондентов. «Сьон» в этом поединке победил со счётом 1:0, а Антон провёл на поле все 90 минут. В следующем туре команда россиянина на выезде 30 июля проведёт матч против «Лозанны».



В прошлом сезоне 21-летний россиянин провёл в чемпионате Швейцарии 35 матчей, в которых пропустил 55 мячей.