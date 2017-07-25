«Барса» на Пике. Почему о судьбе Неймара объявляет муж Шакиры
Защитник стал президентом каталонского клуба. Ситуация с бразильским форвардом выявила слабые и сильные стороны «Барселоны».
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Чехарда вокруг Неймара обнажает одну из главных слабых сторон современной «Барселоны»: отсутствие жесткости в позиции руководства команды. В критический момент выясняется, что президент Хосеп Бартомеу не способен защищать интересы клуба в переговорах и готов пойти на поводу у противоположной стороны. Вместо категоричного последнего слова — молчание или расплывчатые банальности, переливание из пустого в порожнее. Йохан Кройфф в свое время так комментировал для El Periodico возможный переход Дани Алвеса в «Манчестер Сити»: «Алвес еще сомневается, уходить или остаться? Спасибо тебе за все, Дани, но проваливай». Он, конечно, не был президентом клуба, но точно знал, как нужно разговаривать с игроками, преследующими собственную выгоду.
Как это обычно бывает, кризисная ситуация, кроме слабости, выявляет и силу. И оказывается, что самый сильный голос в сегодняшней «Барселоне» — голос Жерара Пике. Муж певицы Шакиры стал главным «солистом» клуба этим летом. Это ни для кого не новость — Пике никогда не стеснялся говорить то, что думает, даже если это шло вразрез с общепринятым мнением. Но в «деле Неймара» именно Джерри, как ласково называют его в команде, первым взял слово и заговорил от лица всего клуба — сделал то, что уже давно должен был сделать президент Бартомеу. «Он остается», — написал Пике в своих соцсетях под фотографией с Неймаром. В воскресный вечер, наполненный противоречивыми слухами, собственно, как и вся предшествующая неделя, это был важный и стратегически необходимый шаг.
Важно понимать, что Неймар, разумеется, может уйти, даже сделав дюжину фотографий с Пике, что бы защитник под ними ни написал. Но если бразилец останется, этот снимок запомнится надолго. Ведь только Пике, по сути, и мог сделать этот шаг. Ни Лионель Месси или Луис Суарес, ни Андрес Иньеста или Хавьер Маскерано. Играй еще Хави, даже он так не поступил бы. Потому что именно 3-й номер каталонцев — голос команды в
Последним таким носителем коллективного голоса в «Барсе» был Карлес Пуйоль, но в силу природной скромности его слова редко становились достоянием публики, да и закалки он был прежней, Твиттер и Фейсбук не слишком жаловал. Было время, когда Пуйоль выговаривал молодому Пике, если тот давал слабину или начинал пустую болтовню с арбитрами. Время это прошло, и теперь уже сам Жерар занял место Карлеса, и пошел даже дальше, не стесняясь в выражениях и не подбирая слова. Открытая полемика с президентом испанской лиги Тебасом, пикировки с партнерами по сборной из «Реала», теперь категоричная подпись к фото с Неймаром. Комментарии игроков команды под телекамерами (спрашивали,
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