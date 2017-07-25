«Барса» на Пике. Почему о судьбе Неймара объявляет муж Шакиры

Чехарда вокруг Неймара обнажает одну из главных слабых сторон современной «Барселоны»: отсутствие жесткости в позиции руководства команды. В критический момент выясняется, что президент Хосеп Бартомеу не способен защищать интересы клуба в переговорах и готов пойти на поводу у противоположной стороны. Вместо категоричного последнего слова — молчание или расплывчатые банальности, переливание из пустого в порожнее. Йохан Кройфф в свое время так комментировал для El Periodico возможный переход Дани Алвеса в «Манчестер Сити»: «Алвес еще сомневается, уходить или остаться? Спасибо тебе за все, Дани, но проваливай». Он, конечно, не был президентом клуба, но точно знал, как нужно разговаривать с игроками, преследующими собственную выгоду.

Как это обычно бывает, кризисная ситуация, кроме слабости, выявляет и силу. И оказывается, что самый сильный голос в сегодняшней «Барселоне» — голос Жерара Пике. Муж певицы Шакиры стал главным «солистом» клуба этим летом. Это ни для кого не новость — Пике никогда не стеснялся говорить то, что думает, даже если это шло вразрез с общепринятым мнением. Но в «деле Неймара» именно Джерри, как ласково называют его в команде, первым взял слово и заговорил от лица всего клуба — сделал то, что уже давно должен был сделать президент Бартомеу. «Он остается», — написал Пике в своих соцсетях под фотографией с Неймаром. В воскресный вечер, наполненный противоречивыми слухами, собственно, как и вся предшествующая неделя, это был важный и стратегически необходимый шаг.

Жерар ПИКЕ и НЕЙМАР. Reuters

Важно понимать, что Неймар, разумеется, может уйти, даже сделав дюжину фотографий с Пике, что бы защитник под ними ни написал. Но если бразилец останется, этот снимок запомнится надолго. Ведь только Пике, по сути, и мог сделать этот шаг. Ни Лионель Месси или Луис Суарес, ни Андрес Иньеста или Хавьер Маскерано. Играй еще Хави, даже он так не поступил бы. Потому что именно 3-й номер каталонцев — голос команды в медиа-пространстве. Не всегда справедливый, но неизменно искренний и громкий. У Пике есть свой собственный взгляд на вещи, вне этики и корректности, точнее, над ними — за это его и не любит большинство оппонентов на футбольном поле и за его пределами. Преданность флагам Каталонии и «Барселоны» его отличительная черта — в 24 года он уверенно заявил, что в будущем станет президентом сине-гранатовых. Сейчас ему 30, и поводов думать о том, что однажды это действительно может произойти, все больше.

Последним таким носителем коллективного голоса в «Барсе» был Карлес Пуйоль, но в силу природной скромности его слова редко становились достоянием публики, да и закалки он был прежней, Твиттер и Фейсбук не слишком жаловал. Было время, когда Пуйоль выговаривал молодому Пике, если тот давал слабину или начинал пустую болтовню с арбитрами. Время это прошло, и теперь уже сам Жерар занял место Карлеса, и пошел даже дальше, не стесняясь в выражениях и не подбирая слова. Открытая полемика с президентом испанской лиги Тебасом, пикировки с партнерами по сборной из «Реала», теперь категоричная подпись к фото с Неймаром. Комментарии игроков команды под телекамерами (спрашивали, почему-то, новичков: Марлона, Нелсона Семеду, Ортолу) относительно будущего бразильца — это одно, поступок Пике — совсем другое. Сомневаюсь, что кто-то просил его об этом. Он лишь сделал то, что и требовалось в этой ситуации — уверенно и твердо произнес желаемое, пусть пока и не коррелирующее с действительным: «Он остается». Точка.