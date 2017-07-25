«Атлетико» достиг договоренности с тренером Диего Симеоне о продлении контракта
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Атлетико» достиг договоренности с главным тренером команды Диего Симеоне о продлении контракта, сообщает As.
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Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и трижды выходил в финал Лиги чемпионов.
По информации испанского портала, стороны достигли принципиальной договоренности, и Симеоне продолжить работать на своем посту. На данный момент речь идет лишь о сроках нового соглашения. Ожидается, что новый контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан либо до 2019, либо до 2020 года. Текущее соглашение, изначально рассчитанное до 2020 года, было сокращено на два года и переподписано до конца июня 2018 года с улучшением условий, касающихся зарплаты аргентинского специалиста.
В прошлом сезоне «Атлетико» под руководством Симеоне занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу». В мае Симеоне заявил, что намерен остаться в испанской команде.
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