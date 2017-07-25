Новичок «Торино» Беренгер подтвердил, что у него было предложение от «Спартака»

«Торино» — отличный клуб с большой историей. «Наполи» сделал мне первое предложение, но со временем я получил лучшее предложение от «Торино» и принял его. Я здесь, потому что знал, что у меня будет больше возможностей играть. Также меня хотел видеть в своих рядах «Атлетик» и «Спартак», — цитирует хавбека пресс-служба «Торино».

В прошлом сезоне Примеры Беренгер забил 1 гол и сделал 6 голевых пасов в 29 матчах. «Осасуна» по итогам сезона вылетела из высшей испанской лиги.