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25 июля 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» одолела «Челси» на Международном кубке чемпионов, Мюллер оформил дубль

В Сингапуре завершился матч Международного кубка чемпионов между «Челси» и «Баварией».

В Сингапуре завершился матч Международного кубка чемпионов между <span class=error>Челси</span> и Баварией. Увеличить
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Встреча, проходившая на «Национальном стадионе», завершилась победой немецкой команды.

Уже на 6-й минуте Рафинья после передачи Франка Рибери вывел «Баварию» вперёд, а спустя ещё шесть минут француз ассистировал Томасу Мюллеру — 2:0. Отличился Мюллер забитым голом и на 27-й минуте, но голевой пас в активе Корентино Толиссо — 3:0.

«Челси» сумел отыграться в компенсированное к первому тайму время. Виктор Мозес нашёл пасом Маркоса Алонсо, и счёт стал (3:1). После перерыва обе команды провели несколько замен. У «Челси», в частности, дебютировал Альваро Мората, который вышел на поле на 63-й минуте.

За четыре минуты до конца игры «Челси» сумел сократить отставание до минимума, гол в активе Миши Батшуайи, но спасти матч лондонцы не смогли — 2:3.

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