«Фиорентина» объявила о приобретении у «Астон Виллы» футболиста Жордана Верету

Как сообщается, 24-летний полузащитник подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне Верету выступал на правах аренды за французский «Сент-Этьен» и провел в общей сложности 43 официальных матча за клуб, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.