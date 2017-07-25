«Фиорентина» объявила о приобретении у «Астон Виллы» футболиста Жордана Верету
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Итальянская «Фиорентина» объявила на своем официальном сайте о приобретении у английской «Астон Виллы» прав на французского футболиста Жордана Верету.
Как сообщается, 24-летний полузащитник подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.
В минувшем сезоне Верету выступал на правах аренды за французский «Сент-Этьен» и провел в общей сложности 43 официальных матча за клуб, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.
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