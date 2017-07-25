Туран решил остаться в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не намерен уходить из команды.
По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о желании турка сменить клуб
Sport.es пишет, что полузащитник окончательно отбросил мысли об уходе. Арда Туран хочет доказать главному тренеру Эрнесто Вальверде, что может стать важным игроком и вернуться на тот уровень, который привёл к его покупке из «Атлетико» за € 34 млн в 2015 году.
В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 18 матчах Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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