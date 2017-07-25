Туран решил остаться в «Барселоне»

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о желании турка сменить клуб из-за отсутствия стабильной игровой практики. Позже агент футболиста сообщил, что Туран останется в «Барселоне», однако сам Арда жаловался, что на него оказывают давление.

Sport.es пишет, что полузащитник окончательно отбросил мысли об уходе. Арда Туран хочет доказать главному тренеру Эрнесто Вальверде, что может стать важным игроком и вернуться на тот уровень, который привёл к его покупке из «Атлетико» за € 34 млн в 2015 году.

В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 18 матчах Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.