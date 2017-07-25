Марадона: Технология VAR пойдет во благо командам, исповедующим атакующий футбол

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В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. Система видеопомощи арбитрам (VAR) была протестирована на прошедшем в России Кубке конфедераций — в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитрами.

«Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени, и это, дескать, нарушит нормальное течение матча. Но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий, открытый футбол», — цитирует Марадону сайт ФИФА.

Марадона является автором самого неоднозначного и одного из самых известных голов в истории мирового футбола. В четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии аргентинец в прыжке кулаком отправил мяч в ворота Питера Шилтона. Гол был засчитан и в итоге стал для аргентинцев победным. На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Бога».