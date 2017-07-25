Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30488595/
25 июля 2017, 15:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Марадона: Технология VAR пойдет во благо командам, исповедующим атакующий футбол

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Технология видеопомощи арбитрам (VAR) повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий и открытый футбол, считает легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона.

<em>МОСКВА 25 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Технология <span class=error>видеопомощи</span> арбитрам (VAR) повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам исповедующим атакующий и открытый футбол считает легендарный аргентинский нападающий Диего <span class=error>Марадона</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. Система видеопомощи арбитрам (VAR) была протестирована на прошедшем в России Кубке конфедераций — в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитрами.

«Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени, и это, дескать, нарушит нормальное течение матча. Но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий, открытый футбол», — цитирует Марадону сайт ФИФА.

Марадона является автором самого неоднозначного и одного из самых известных голов в истории мирового футбола. В четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии аргентинец в прыжке кулаком отправил мяч в ворота Питера Шилтона. Гол был засчитан и в итоге стал для аргентинцев победным. На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Бога».

«Конечно же, я вспоминаю об этом всякий раз, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи. Я вам больше скажу: на чемпионате мира 1990 года я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил. Тогда таких технических возможностей не было, а сегодня — совсем другая ситуация», — добавил аргентинец.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства. Об этом Мутко сообщил ТАСС.
Еще 4 новости  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным