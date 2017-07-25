«Интер» готов предложить за Артуро Видаля € 45 млн
Миланский «Интер» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
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Согласно информации источника, нерадзурри готовы заплатить за футболиста сборной Чили € 45 млн, а ему самому назначить оклад в размере € 7 млн в год. Главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти очень заинтересован в услугах Видаля. Он просил руководство клуба сделать усилие и приобрести
Ранее наставник немецкой команды Карло Анчелотти исключил возможность перехода Видаля в другой клуб.
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