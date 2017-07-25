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25 июля 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» готов предложить за Артуро Видаля € 45 млн

Миланский «Интер» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.

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Согласно информации источника, нерадзурри готовы заплатить за футболиста сборной Чили € 45 млн, а ему самому назначить оклад в размере € 7 млн в год. Главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти очень заинтересован в услугах Видаля. Он просил руководство клуба сделать усилие и приобрести четыре-пять футболистов. Из них Видаль является приоритетной целью.

Ранее наставник немецкой команды Карло Анчелотти исключил возможность перехода Видаля в другой клуб.

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