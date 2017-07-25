В «Монако» не подтвердили договорённость о продаже Мбаппе «Реалу» за € 180 млн
«Монако» решительно опроверг появившуюся сегодня информацию в испанском издании Marca, согласно которой «Реал» достиг договорённости с «Монако» о приобретении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
Об этом сообщило издание
Чуть позже сообщение о договорённости между клубами по французскому форварду опроверг и Sky Sports.
Сегодня Marca сообщила, что клубы согласовали сумму трансфера, которая составит € 160 млн, а ещё € 20 млн будут выплачены в качестве различных бонусов.
Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.
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