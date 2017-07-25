СМИ: Руководство «Бетиса» сказало агентам футболиста Зозули искать ему новую команду

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен не видит Зозулю в качестве игрока основной команды в следующем сезоне, а вице-президент клуба Лоренцо Серра Феррер уже заявил агентам украинского нападающего, чтобы они искали ему новый клуб. При этом, как отмечается, у украинца, контракт которого с «Бетисом» рассчитан до июня 2019 года, пока нет никаких вариантов для продолжения карьеры.

Зозуля перешел в «Бетис» летом 2016 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. Зимой 2017 года форвард был отдан в аренду в «Райо Вальекано», но фанаты команды выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в «Бетис», но из-за того, что Зозуля ранее был отзаявлен севильским клубом, игрок оказался вне футбола до конца сезона.