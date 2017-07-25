СМИ: Руководство «Бетиса» сказало агентам футболиста Зозули искать ему новую команду
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Руководство испанского «Бетиса» сказало агентам украинского футболиста Романа Зозули, что клуб на него больше не рассчитывает, сообщает Estadio Deportivo.
Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен не видит Зозулю в качестве игрока основной команды в следующем сезоне, а
Зозуля перешел в «Бетис» летом 2016 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. Зимой 2017 года форвард был отдан в аренду в «Райо Вальекано», но фанаты команды выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в «Бетис», но
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