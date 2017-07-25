СМИ: Гонсалес уйдет из «Динамо» в клуб американской МЛС
По информации парагвайского журналиста ABC Cardinal Уилсона Гонсалеса, «Динамо» достигло соглашения с «Сиэттл Саундерс» о трансфере Дерлиса Гонсалеса, сообщает Sport.ua.
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Трансфер состоится в ближайшее время.
В среду, 26 июля, 23-летний парагваец еще сможет сыграть за «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз», после чего отправится в США для подписания контракта с «Сиэттл Саундерс». Детали перехода пока остаются неизвестными.
Напомним, что ранее была информация об интересе к Гонсалесу со стороны «Сиэттла», но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
В минувшем сезоне Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал пять голевых передач.
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