В Испании сообщили, что «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180

Как утверждает Marca, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит € 180 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Монако» готово продать Мбаппе, но только за € 190 млн. Отмечалось, что на 18-летнего бомбардира помимо «Реала» претендовали «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.