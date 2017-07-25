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25 июля 2017, 13:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Испании сообщили, что «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180

«Реал» достиг договорённости с «Монако» о приобретении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как утверждает Marca, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит € 180 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Монако» готово продать Мбаппе, но только за € 190 млн. Отмечалось, что на 18-летнего бомбардира помимо «Реала» претендовали «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.

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