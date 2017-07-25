ПСЖ близок к покупке аргентинского защитника
Аргентинский защитник Хуан Фойт близок к переходу во французский ПСЖ. Об этом сообщает Yahoo Sport France.
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За трансфер Фойта ПСЖ заплатит 9,5 миллиона евро. Молодой аргентинец станет четвертым центральным защитником в основном составе клуба.
19-летний Фойт выступает за «Эстудиантес». Текущий сезон чемпионата Аргентины стал первым профессиональным в карьере. В марте он дебютировал за родной клуб, а на данный момент провел за него семь матчей.
В составе молодежной сборной Фойт выступал на Кубке Америки и молодежном чемпионате мира (U-20). До ПСЖ им интересовался английский «Тоттенхэм».
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