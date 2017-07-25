ПСЖ близок к покупке аргентинского защитника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За трансфер Фойта ПСЖ заплатит 9,5 миллиона евро. Молодой аргентинец станет четвертым центральным защитником в основном составе клуба.

19-летний Фойт выступает за «Эстудиантес». Текущий сезон чемпионата Аргентины стал первым профессиональным в карьере. В марте он дебютировал за родной клуб, а на данный момент провел за него семь матчей.

В составе молодежной сборной Фойт выступал на Кубке Америки и молодежном чемпионате мира (U-20). До ПСЖ им интересовался английский «Тоттенхэм».