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25 июля 2017, 12:43 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Олег Кубарев стал главным тренером футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа»

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов жодинского «Торпедо-БалАЗа» стал Олег Кубарев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе автозаводского клуба.

Нынешний сезон Олег <span class=error>Кубарев</span> начинал в <span class=error>солигорском</span> Шахтере который возглавляет турнирную таблицу чемпионата <span class=error>Беларуси</span> после первого круга. Увеличить
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Нынешний сезон Олег Кубарев начинал в солигорском «Шахтере», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси после первого круга. Однако наставнику пришлось покинуть свой пост после того, как «Шахтер» проиграл в первом раунде квалификации Лиги Европы латвийскому «Спартаку» из Юрмалы. В Солигорске его сменил польский специалист Марек Зуб. В 2006—2009 годах Олег Кубарев уже тренировал жодинских футболистов.

До недавнего времени игрой торпедовцев руководил Игорь Криушенко, совмещавший работу в национальной сборной Беларуси. На прошлой неделе было принято решение о том, что Криушенко покинет автозаводскую дружину и в дальнейшем будет тренировать только сборную страны. После первого круга национального первенства футболисты «Торпедо-БелАЗа» занимают 6-е место.

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