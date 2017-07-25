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25 июля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тринадцать футбольных клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Тринадцать клубов китайской футбольной суперлиги могут быть вынуждены отказаться от участия в турнире в следующем сезоне в связи с высокой задолженностью по зарплате перед игроками, сообщает Mirror.

По данным издания, клубы, которые имеют такие проблемы, обязаны погасить долги до 15 августа и отправить документальное подтверждение Китайской футбольной ассоциации (CFA), в противном случае они рискуют не получить допуск до турнира.

В число клубов с неблагоприятной ситуацией с долгами вошли действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд», СИПГ (Шанхай), за который выступают экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк, португальский защитник Рикарду Карвалью и бразильский полузащитник Оскар, «Шанхай Шэньхуа».

Представитель государственного агентства по делам спорта Китая рассказал о планах ограничить траты клубов на приобретение игроков и препятствовать нецелесообразному расходованию средств. Меры направлены на борьбу с бонусами, выплачиваемыми за переход игрока, теневыми контрактами и другими нарушениями.
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