Тринадцать футбольных клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов

По данным издания, клубы, которые имеют такие проблемы, обязаны погасить долги до 15 августа и отправить документальное подтверждение Китайской футбольной ассоциации (CFA), в противном случае они рискуют не получить допуск до турнира.

В число клубов с неблагоприятной ситуацией с долгами вошли действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд», СИПГ (Шанхай), за который выступают экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк, португальский защитник Рикарду Карвалью и бразильский полузащитник Оскар, «Шанхай Шэньхуа».

Представитель государственного агентства по делам спорта Китая рассказал о планах ограничить траты клубов на приобретение игроков и препятствовать нецелесообразному расходованию средств. Меры направлены на борьбу с бонусами, выплачиваемыми за переход игрока, теневыми контрактами и другими нарушениями.